Аналитик назвал условие роста цен на золото в 2023 году Аналитик Джиоев предрек рост цен на золото из-за ослабления рубля в 2023 году

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Снижение курса рубля в 2023 году может привести к росту цен на золото, рассказал РИАМО аналитик Александр Джиоев. По его словам, за 2022 год стоимость золота сократилась на 15%, что было вызвано укреплением рублей, поэтому его ослабление способно оказать обратный эффект. Помимо того, цены на золото зависят от политики ФРС США по процентным ставкам — если ее перестанут повышать, цены на металл также могут возрасти.

Если посмотреть на вопрос цены на золото более глобально, то здесь значение имеет дальнейшая политика ФРС США в вопросе процентной ставки. Если Федрезерв возьмет паузу в цикле ужесточения монетарных условий, цена на металл может существенно увеличиться, — пояснил Джиоев.

В случае, если золото покупается инвестором для сохранения капитала, его стоит хранить в виде слитков, заранее продумав их хранение в доступном месте, посоветовал аналитик. Если же металл покупается с целью заработка на изменении его стоимости, его следует приобретать на Московской бирже.

Аналитик Андрей Маслов ранее рассказал, что физическим лицам лучше использовать ETF на золото, так как этот инструмент наиболее прост для инвестиций в драгоценные металлы. По его словам, золото в физическом виде покупать не стоит, так как оно менее ликвидно, чем ценные бумаги или валюта. Эксперт назвал вложение в золото хорошей стратегией на случай кризисных ситуаций.