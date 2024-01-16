Аналитик назвал условие роста цен на нефть выше $100 за баррель Демидов: вступление Ирана в конфликт с Израилем поднимет цену нефти до $100

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предсказать рост цен на нефть на фоне конфликтов на Ближнем Востоке невозможно, заявил Lenta.ru независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Однако он отметил, что увеличение стоимости барреля нефти в перспективе до $100 возможно, если в противостояние с Израилем будет вовлечен Иран.

Несмотря на это, можно уверенно сказать, что в случае вовлечения Ирана в конфликт цена на нефть вырастет существенно выше $100 за баррель, но насколько долго цена продержится там, зависит от продолжительности и сложности конфликта, — заявил Демидов.

Он напомнил, что конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября, но у цены на нефть с тех пор «ниспадающий тренд». По его мнению, ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти, так как первые не смогут продать достаточный объем, а вторые будут ждать низких цен.

Ранее предприниматель Олег Дерипаска сообщил, что в 2024 году стоимость нефти на мировом рынке снизится еще на 20%. Он выразил мнение, что это станет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией. По его словам, США и странам Европы придется уговаривать международных инвесторов дать денег не только на огромные военные расходы.

Ранее Москву обвинили в увеличении поставок нефтепродуктов вопреки взятым на себя обязательствам по квотам ОПЕК+. Отмечается, что в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 млн баррелей в сутки. При этом если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили 3 млн баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. Выросли и морские поставки сырья.