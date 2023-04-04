Аналитик назвал условие запуска «Северных потоков» Аналитик Правосудов: восстановление «Северных потоков» зависит от политической воли Запада

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Восстановление «Северных потоков» зависит от политической воли Запада, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что существует сохранившаяся нитка газопровода «Северный поток — 2», по которой можно в любой момент возобновить поставки энергоресурса.

Прежде чем говорить о восстановлении «Северного потока — 1» не нужно забывать, что есть еще одна сохранившаяся нитка «Северного потока — 2». Если речь пойдет о восстановлении, то можно начать поставки по этой сохранившейся нитке, а потом уже восстанавливать другие нитки. Вот эту одну сохранившуюся нитку можно запустить в любой момент. Необходима лишь политическая воля, — отметил Правосудов.

Он добавил, что, прежде чем задумываться над восстановлением «Северного потока — 1», нужно возобновить поставку газа. Кроме того, на данный момент нет информации о текущем состоянии газопровода и сумме, которая потребуется на его восстановление.

По словам аналитика, существуют и другие варианты поставки российского газа в страны Европы. Он уточнил, что у России есть трубопроводы вблизи Балтийского моря, а в Ленинградской области была начата установка комплекса по выработке СПГ «Портовая». Топливо можно перенаправлять на экспорт через Балтику.

Ранее сообщалось, что немецкие фирмы Allianz и Munich вновь застраховали российский газопровод «Северный поток —1». По данным источников, трубу необходимо продолжать поддерживать на случай, если отношения ФРГ и России улучшатся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом посоветовал воздержаться от излишне оптимистичных надежд на возобновление поставок по «Северному потоку — 1». По его словам, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и настаивает на полноценном международном расследовании взрывов на газопроводах с участием всех заинтересованных сторон.