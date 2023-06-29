Аналитик назвал условие для падения курсов доллара и евро Аналитик Самиев предсказал падение курсов доллара и евро на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение курсов доллара и евро может начаться уже со следующей недели, если Центральный банк России реализует планы по повышению ключевой ставки, а также в связи с периодом уплаты налогов, предсказал аналитик Павел Самиев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что непосредственное повышение ставки позволит укрепиться рублю.

Думаю, все изменится уже на следующей неделе. Во-первых, наступит период уплаты налогов — нужно будет аккумулировать рубли. Во-вторых, ожидания по повышению ключевой ставки ЦБ — это одно, а непосредственное повышение, даже символическое, уже точно даст укрепление рубля, — пояснил эксперт.

По словам аналитика, фундаментальных предпосылок для значительного роста доллара и евро, который произошел на этой неделе, не было. Самиев отметил, что среди факторов, повлиявших на это, стал рост дисконтов на российскую нефть, но динамика не была настолько сильной, чтобы привести к такому повышению курсов. Он предполагает, что может быть еще один фактор, о котором пока неизвестно, например, выход на рынок крупного игрока, аккумулирующего валюту.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский ранее высказал мнение, что ослабление курса рубля к доллару, евро и юаню, произошедшее в конце прошлой недели, не является следствием «шума в стране». По его словам, политическая обстановка не изменилась, чтобы оказать такое влияние.