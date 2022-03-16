Аналитик назвал сумму убытков от запрета экспорта российской стали в Европу

Санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупные убытки российских производителей составят около $9 млрд, заявил РИА Новости аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв. По его словам, не ушедший на экспорт металл постараются перенаправить в страны Ближнего Востока и на внутренний рынок РФ.

Аналитик уточнил , что основные убытки понесёт компания «Северсталь», которая получила 34,2% выручки от экспорта в Европу в 2021 году. При этом перенаправление стали на внутренний рынок может привести к некоторому снижению цен наряду с ограничениями наценок, которые вводит Минпромторг. Между тем в Европе ожидание запрета уже привело к заметному росту цен на сталь, однако поскольку запрет не является тотальным, со временем ситуация может измениться.

Дефицит вряд ли продлится долго — освободившиеся ниши займут производители стали из Турции, Индии, Китая, — заключил эксперт.

Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов во время совещания с представителями металлургической отрасли потребовал снизить цены на металлопродукцию. Он установил допустимую наценку в 20–25%, пообещав отправить «с рынка на фиг» владельцев металлургических компаний, которые откажутся снижать цены. Кроме того, Евтухов заявил, что с акционерами металлургических компаний лично встретится министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, который более подробно коснётся темы возможных санкций за повышение наценки.