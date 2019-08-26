https://static.news.ru/photo/a200b874-c81d-11e9-bdae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исходя из соотношения капитализации к выручке «Аэрофлота», бизнес лоукостера «Победа» стоит 14 млрд рублей, считает аналитик управления операций на фондовом рынке Александр Осин.

При расчёте соотношения стоимости к чистой прибыли, перевозчик оценивается в 21,53 млрд рублей. Такой показатель дан без учёта низкой ликвидности и прогнозов роста пассажиропотока.

По его словам, «Аэрофлот» рассчитывает на высокий спрос в случае проведения IPO. Такой подход является позитивным для инвесторов, зарабатывающих на повышении цены актива.

Отрасль авиаперевозок сейчас демонстрирует позитивную динамику, однако акции представленных в ней компаний торгуются хуже рынка.

Позитивным фактором является увеличение выручки и производственных показателей организации. При этом показатели чистой прибыли остаются нестабильными, отметил эксперт.

Данные открытых СМИ приводят информацию, согласно которой, группа «Аэрофлот» прорабатывает IPO с некоторыми отечественными банками исходя из оценки «Победы» от $800 млн до $1 млрд, то есть 52,8 — 66 млрд руб. Вероятно, эти оценки предполагают, что IPO должно проводиться при более позитивных, чем сейчас условиях рынка, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что около 40% всех российских путешественников летают рейсами бюджетных перевозчиков.