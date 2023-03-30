Аналитик назвал способ «разогнать» российскую экономику Аналитик Разуваев: финансирование фондового рынка способно «разогнать» экономику России

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Российские власти могут «разогнать» экономику страны с помощью трюка, который они использовали во время кризиса 2008-2009 годов, рассказал «ПолитЭксперту» аналитик Александр Разуваев. По его словам, тогда правительство спасло отечественный фондовый рынок, выделив деньги на его поддержку. Эксперт считает возможным выделить часть бюджетных денег под финансирование рынка, ведь это способно его «оживить».

Понимаю, что сейчас бюджет в дефиците, но частью денег можно было бы рынок и поддержать. Он сейчас оживает, и вливания в него важны, — отметил Разуваев.

Аналитик добавил, что благодаря внутреннему спросу в России может увеличиться экономический рост. Страна сможет стимулировать его, если будет становиться богаче, отметил экспрет. Добиться этого можно как раз благодаря поддержке фондового рынка, за счет чего будут расти котировки российских акций. Помимо того, повысить благосостояние россиян можно за счет индексации пенсий и зарплат.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев ранее заявил, что из-за изменчивости доллара возникает нестабильность мировой экономики, что также может привести к банковскому кризису на фондовых рынках. По его словам, девальвация доллара станет необратимым процессом, если «печатный станок будет работать больше».