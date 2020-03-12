https://static.news.ru/photo/4154c7da-6454-11ea-bb6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырьё на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6. По мнению эксперта Григория Ярыгина, на их действия могут болезненно отреагировать мировые цены.

По словам доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, всю ситуацию можно охарактеризовать простыми словами: «ничего личного — только бизнес».

Опускающиеся цены на нефть отразятся на бюджетах всех стран. Ирак и Кувейт нельзя охарактеризовать как страны с большими бюджетами. И здесь встаёт вопрос, как долго они смогут своими резервами обеспечивать исполнение своих бюджетных обязательств и в целом стабильных темпов экономического развития, — сказал эксперт в эфире радио Sputnik

Ярыгин также отметил, что не лучшие времена переживает и Саудовская Аравия, а падение цен на нефть побуждает всех участников ОПЕК и страны за его пределами демпинговать.

Ранее NEWS.ru писал, что цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.