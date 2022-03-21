Аналитик назвал отказ ЕС от российской нефти болезненным для России
Аналитик Баженов: отказ ЕС от российской нефти будет очень болезненным для России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:22, 21 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отказ Евросоюза от российской нефти будет очень болезненным для России, сообщил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов «Радио 1». Он отметил, что не видит возможности прервать долгосрочные контракты между странами, но последние три недели не позволяют говорить о невозможном.
Если прервут, что это будет надолго и не будет возможности их возобновить, потому что это будет сделано именно для того, чтобы в принципе отвязаться от российских газа и нефти. Возможно, нас потом будут пускать только на спотовые, то есть на короткие сделки, а длинных контрактов заключать не будут. Если Евросоюз так поступит, это будет очень больно и очень чувствительно, — сказал Баженов.
Именно Европа, по его словам, основной нефтяной и газовый рынок для России.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе разрабатывают новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата в ЕС. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Министры иностранных дел и обороны ЕС должны обсудить это сегодня, 21 марта.