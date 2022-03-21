Аналитик назвал отказ ЕС от российской нефти болезненным для России

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Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel уйдёт с российского рынка. На то, чтобы прекратить работу в РФ, ему потребуется несколько месяцев. Об этом заявил глава компании Франческо Стараче, его слова приводит агентство Bloomberg.

Я думаю, что мы, к сожалению, будем вынуждены свернуть свою деятельность [в России], — сказал гендиректор Enel. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии. В РФ она представлена «Энел Россией»,...