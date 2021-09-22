Аналитик назвал основные риски для российских банков

Основными рисками для российских банков являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности. Об этом заявил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Так, на ситуацию в банковском секторе может повлиять отложенный стресс по корпоративным кредитам, в первую очередь в сегменте крупных заёмщиков, задолженность которых была реструктурирована во время пандемии. Согласно информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали крупнейшим заёмщикам ссуды на сумму более 6,1 трлн рублей.

Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые способствовали росту кредитования в течение нескольких лет. Торможение этих сегментов замедлит рост базы процентных доходов, что вкупе с увеличением расходов на фоне повышения ключевой ставки может привести к снижению маржи и финансового результата многих банков, зависимых от розничных направлений бизнеса.

Кроме того, имеется риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет расти по мере закрытия кредитов и охлаждения рынка.



Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией, — сказал Сараев.

Тем не менее, по его оценке, предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет, что связано как с ликвидацией слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, которые составляют костяк банковской системы. Кроме того, у большинства банков достаточно капитала, чтобы справиться с потенциальным ухудшением качества кредитов.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти просроченная задолженность по кредитам, объём которой к началу осени превысил один триллион рублей. Беспокойство вызывает тот факт, что «плохие» долги растут не только по кредитным картам, но и по займам наличными и даже автокредитам. Пока прирост не превышает 1%, но есть риск, что негативная тенденция обернётся долгосрочным трендом. По мнению экспертов, пока проблему прикрывает рекордный рост кредитного портфеля банков.