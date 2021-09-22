Аналитик назвал основные риски для российских банков

Основными рисками для российских банков являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности. Об этом заявил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.
Так, на ситуацию в банковском секторе
Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые способствовали росту кредитования в течение нескольких лет. Торможение этих сегментов замедлит рост базы процентных доходов, что вкупе с увеличением расходов на фоне повышения ключевой ставки может привести к снижению маржи и финансового результата многих банков, зависимых от розничных направлений бизнеса.
Кроме того, имеется риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет расти по мере закрытия кредитов и охлаждения рынка.
Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией, — сказал Сараев.
Тем не менее, по его оценке, предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет, что связано как с ликвидацией слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, которые составляют костяк банковской системы. Кроме того, у большинства банков достаточно капитала, чтобы справиться с потенциальным ухудшением качества кредитов.
Ранее сообщалось, что в России продолжает расти просроченная задолженность по кредитам, объём которой к началу осени превысил один триллион рублей. Беспокойство вызывает тот факт, что «плохие» долги растут не только по кредитным картам, но и по займам наличными и даже автокредитам. Пока прирост не превышает 1%, но есть риск, что негативная тенденция обернётся долгосрочным трендом. По мнению экспертов, пока проблему прикрывает рекордный рост кредитного портфеля банков.