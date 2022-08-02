Аналитик назвал новые факторы укрепления доллара Аналитик Шульгин: доллар укрепился к рублю благодаря налоговому периоду

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Некоторое укрепление рубля не помогло ему вернуться к июньским показателям в район 50 за доллар. По словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, причиной стал завершившийся на минувшей неделе налоговый период, который позволил доллару почувствовать себя более уверенно. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству ПРАЙМ.

По итогам минувшей недели доллар укрепился к рублю на 7,6%, по итогам июля валюта США укрепилась на 19,8%, прервав четырехмесячную серию снижения, — сказал Шульгин.

Он подчеркнул, что это произошло благодаря налоговому периоду, завершившемуся на прошлой неделе. Рубль просел в связи с увеличением объемов параллельного импорта и ожиданием новостей о новом бюджетном правиле, Также свою роль сыграла информация о допуске к торгам на Мосбирже нерезидентов из дружественных стран.

По мнению Шульгина, к концу текущей недели доллар может закрепиться выше отметки 60 рублей, однако достичь уровня 65 рублей за доллар маловероятно, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России продлил действие лимита в 10 тысяч на снятие долларов и евро до 9 марта 2023 года. Отмечается, что данный шаг связан с действующими в отношении РФ санкциями.