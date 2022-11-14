Аналитик назвал критическое соотношение доходов к выплат по кредитам Аналитик Самиев: критичной считается трата более двух третей дохода на выплаты по кредитам

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Соотношение ежемесячного дохода и выплат по кредитам считается критичным, если они составляют более двух третей от заработка, рассказал Lenta.ru аналитик Павел Самиев. По его словам, приемлемым считается, когда на обслуживание кредита уходит до половины ежемесячного дохода. Эксперт также добавил, что на данный момент не наблюдается ухудшения в платежной дисциплине по ипотеке, а доля просрочек по платежам держится в районе 2–3%.

Мы видим, что значительного ухудшения в платежной дисциплине по ипотеке не было ни в начале этого года, ни весной, хотя предпосылки имелись. Не заметно их и сейчас, просрочка держится на низком уровне, в районе 2–3%, а это мало, так что никакого кризиса в этом отношении нет, — рассказал Самиев.

Такая ситуация сложилась потому, что банки тщательно отбирают заемщиков и внимательно изучают финансовое состояние клиентов, уточнил аналитик. При этом в сегменте потребительского кредитования ситуация обстоит иначе и в ближайшем будущем можно будет заметить рост числа просрочек по платежам, уверен специалист.

В Госдуму ранее внесли законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые брали обратившиеся за кредитными каникулами граждане до своей мобилизации и участия в спецоперации на Украине. Документ был разработан депутатами Орловского облсовета для дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу, и для членов их семей.