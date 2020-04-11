Аналитик назвал худший сценарий развития ситуации с нефтедобычей

https://static.news.ru/photo/69d168e4-7b92-11ea-8237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основная задача для участников сделки ОПЕК+ заключается в том, чтобы не допустить переполнения хранилищ нефти по всему миру. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, это будет худший сценарий в ситуации, когда в мире произошло уникальное событие — серьёзное сокращение объёмов потребления нефти, сообщает RT.

Юшков отметил, что первичные ограничения из сделки направлены на то, чтобы отстрочить переполнение хранилищ. Необходимо, чтобы до этого момента восстановился спрос. Сначала — в Китае, затем в Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры G20 так и не пришли к единым конкретным мерам по сокращению добычи нефти. По итогам встречи представителей стран было выпущено коммюнике, в котором нет «прямого упоминания» о сокращении нефтедобычи. В сообщении лишь говорится, что необходимо принять «немедленные меры».