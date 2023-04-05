Аналитик назвал главное преимущество «Северных потоков» Аналитик Абзалов: дешевизна газа была главным преимуществом «Северных потоков»

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Газ, поставляемый по «Северным потокам» в страны Запада, был самым дешевым для европейских потребителей, рассказал глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Аналитик пояснил журналу «Компания», что для них было бы финансово выгодно восстановление газопроводов, так как остальные маршруты более дорогостоящие.

Сюда относятся и поставки газа через хаб «Баумгартен» в Австрии, и поставки в рамках «Турецкого потока», работающего в основной своей массе на Балканы. К тому же это достаточно длинный и дорогостоящий маршрут, если его доводить до Германии полностью, — пояснил Абзалов.

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин уточнил, что возобновление страхования «Северных потоков» не является чем-то удивительным. Он напомнил, что ряд иностранных компаний участвовал в строительстве газопроводов и также является акционером «Северного потока — 1». Поэтому они заинтересованы в получении компенсации после взрывов.

Будут восстанавливать или нет — это уже другое, но со страховой компании надо снять то, что с нее причитается, — заключил Крутихин.

Абзалов связывает возобновление страхования с попыткой нормализовать процессы. При этом, по его мнению, возобновление поставок даже по сохранившейся нити «Северного потока — 2» маловероятно до окончания геополитического конфликта. Крутихин подчеркнул, что решение о приостановке «Северных потоков» принято российским руководством на фоне санкций.

Ранее сообщалось, что немецкие фирмы Allianz и Munich вновь застраховали российский газопровод «Северный поток —1». По данным источников, трубу необходимо продолжать поддерживать на случай, если отношения ФРГ и России улучшатся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом посоветовал воздержаться от излишне оптимистичных надежд на возобновление поставок по «Северному потоку — 1». По его словам, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и настаивает на полноценном международном расследовании взрывов на газопроводах с участием всех заинтересованных сторон.