Аналитик назвал ФРГ страной, которая «погибнет» без российского газа

Сенатор Алексей Пушков назвал план Евросоюза отказаться от нефти и газа из России только к 2027 году показателем невозможности обеспечить функционирования экономики европейских государств без поставок из РФ. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

К тому же, считает сенатор, санкции не выполняют своей главной роли по «удушению» экономики России. Принятый Евросоюзом план устранения зависимости от российских энергоносителей, предполагающий отказ от газа из России только...