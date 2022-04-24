18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Экономика

Аналитик назвал ФРГ страной, которая «погибнет» без российского газа

Аналитик Юшков: экономика Германии сильнее всех в ЕС зависит от российского газа
04:49, 25 апреля 2022
Аналитик назвал ФРГ страной, которая «погибнет» без российского газа
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что экономика ФРГ сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Германия не выживет в случае объявления ЕС эмбарго, поскольку заменить российский газ будет нечем, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у неё нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам, — объяснил эксперт.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео