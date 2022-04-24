Аналитик назвал ФРГ страной, которая «погибнет» без российского газа
Аналитик Юшков: экономика Германии сильнее всех в ЕС зависит от российского газа
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:49, 25 апреля 2022
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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что экономика ФРГ сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. Германия не выживет в случае объявления ЕС эмбарго, поскольку заменить российский газ будет нечем, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у неё нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам, — объяснил эксперт.