Финансовые аналитики считают, что отказ России от дополнительного сокращения добычи нефти, которое предлагает ОПЕК, может привести к падению курса рубля. В СМИ уже появилась информация, что Москва на сделку не идёт.
Если высказанные в СМИ предположения подтвердятся, цена нефти может уйти вниз на $45 и даже на $44 за баррель, а курс рубля — упасть до 68-69 рублей за доллар и до 79-80 рублей за евро. Индекс МосБиржи при неблагоприятном сценарии развития событий может упасть до 2600 пунктов и даже ниже, — объяснила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в комментарии для NEWS.ru.
Поскольку падение основано исключительно на новостях об эпидемии коронавируса, то информация о замедлении распространения инфекции в мире способна будет обеспечить как минимум краткосрочную коррекцию мировых фондовых рынков, уверена она.
Но если цены на нефть будут ниже $45 за баррель, то российский фондовый рынок будет по-прежнему проседать. В первую очередь это касается валютного индекса РТС, который может упасть как минимум до 1150 пунктов, — добавила Наталья Мильчакова.
4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. 5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки и представила его на одобрение Москвы. По данным источников, близких к ходу переговоров, Россия ещё до начала официальной встречи в Вене отклонила это предложение. По некоторым данным, Кремль готов лишь продлить текущие договорённости о сокращении нефтедобычи, но не увеличивать их.
Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить существующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Эр-Рияд договорился с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тысяч б/с, если Россия «не в игре».
Тем временем нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года. Падение происходит на фоне опасений за спрос на сырьё из-за эпидемии коронавируса и неопределённости перспектив сделки ОПЕК+, писал NEWS.ru.
На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.
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