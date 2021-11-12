Аналитик: доллар подешевеет к Новому году

Доллар может находиться в диапазоне 69–71 рубля до конца 2021 года. Это произойдёт в случае, если ситуация на биржах значительно не ухудшится. Такой прогноз сделал аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин для агентства ПРАЙМ.

По словам эксперта, обычно предновогодний период является худшим временем для рубля в году и российская валюта теряет в цене относительно доллара. Однако ситуация может быть противоположной, и в 2021 году есть основания ждать позитивного сценария, уточнил он.

Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м, — напомнил Бабин.

Он добавил, что пандемия изменила многие процессы в жизни общества, поэтому предыдущие закономерности можно оставить в прошлом. По мнению эксперта, рубль продолжают поддерживать цены на сырьё, которые не так далеки от тех, что были раньше. Кроме того, он призвал не списывать со счетов достаточно стабильную геополитическую обстановку.

Геополитическая обстановка остается относительно стабильной. После июньской встречи президентов России и США сохраняется стремление стран к поддержке большей конструктивности в двухсторонних отношениях, — отметил Бабин.

Он обратил внимание на тенденцию к восстановлению на рынке гособлигаций, а также на приток зарубежных средств в экономику. Всё это даёт основания ожидать, что доллар будет колебаться в диапазоне 69–71 рубля к концу года, заключил аналитик.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов объяснил, почему ближе к Новому году иностранная валюта начинает традиционно дорожать. Это явление имеет экономическое обоснование и не связано с «суевериями» относительно падения рубля. Он пояснил, что одной из причин подорожания валюты перед Новым годом являются десятидневные каникулы, которых нет в других странах. В этот период возрастает потребление товаров, в том числе и импортных. Магазины, готовясь к этому, заранее совершают закупки за валюту.