Стало известно, что будет с курсом рубля на следующей неделе Аналитик Антонов: рубль укрепится на следующей неделе

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На следующей неделе рубль может укрепиться, курс доллара составит около 90 рублей, заявил финансовый аналитик Владислав Антонов. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что у российской валюты остается поддержка в виде Центробанка РФ, который удерживает ключевую ставку в районе 16% годовых.

Курс доллара может спокойно вернуться к уровню 90, где нужно смотреть за поведением покупателей. Несмотря на завершение налогового периода, у рубля остается поддержка со стороны ЦБ, который удерживает ключевую ставку на уровне 16% годовых, — пояснил аналитик.

Кроме того, рубль будут поддерживать экспортеры, которые по указу президента России Владимира Путина продают валютную выручку. Инвестиционный стратег Александр Бахтин согласился с мнением коллеги о состоянии рубля и обратил внимание, что в пользу укрепления играют цены на нефть марки Brent. Также на следующей неделе Минфин опубликует прогноз по нефтегазовым доходам на март, что может положительно отразиться на нацвалюте.

На будущей неделе курс рубля к доллару может вернуться выше 91, к евро — выше 99, — резюмировал эксперт.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака ранее заявил, что курс доллара и евро на российском рынке может снизиться через несколько месяцев. По его словам, это связано с напряженностью бюджета на 2024 год. Эксперт также подчеркнул, что курс валют становится все более управляемым.