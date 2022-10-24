Аналитик дал прогноз по ценам на бензин в России к концу года Аналитик Баженов: рост цен на бензин в России к концу года составит только 2-3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на бензин внутри России будет незначительным и к концу года составит только 2-3%, спрогнозировал в ходе беседы с «Радио 1» аналитик Григорий Баженов. По его словам, цены на топливо изменятся, но темпы роста будут меньше уровня инфляции. Эксперт уточнил, что в России нет дефицита нефтепродуктов, особенно в условиях ограничения экспорта на мировые рынки.

Как пояснил Баженов, ситуация с ценами на дизельное топливо более сложна. По его словам, раньше можно было смешивать летний дизель с авиакеросином и пользоваться таким топливом зимой, но сейчас процедура блендинга признана производством в правовом плане, что вынуждает производителей платить акцизы и, соответственно, увеличивать цены.

Сегодня нет возможности балансировать зимний дизель путём блендинга. Раньше можно было брать летний дизель, смешивать его с авиакеросином. Сейчас так делать нельзя, потому что нет экономии, так как процедура блендинга признана производством, соответственно, нужно платить такие же акцизы. Потребность в зимнем дизеле зависит от того, насколько зима будет холодной, — объяснил Баженов.

Ранее стало известно, что официальные лица США могут стремиться повысить потолок цен на российскую нефть выше $60 за баррель. Это более высокий уровень, чем предполагалось ранее. Утверждалось, что в Америке опасаются, что низкая предельная цена заставит Россию сократить экспорт, а это приведет к резкому росту мировых цен. В то же время более высокая цена на российскую нефть будет противоречить официально озвученной цели лишить Москву доходов от сырья, которые помогают финансировать спецоперацию на Украине.