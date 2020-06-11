Американской экономике предсказали рост во втором полугодии 2020 года

https://static.news.ru/photo/2c15e6e8-ac29-11ea-883f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономику США ожидает скачок роста во второй половине года, считает глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Такой прогноз экономист сделал, опираясь на данные о ситуации на рынках в текущий момент. Он ожидает роста экономики страны на 20% в третьем и четвёртом кварталах года, а в 2021 году — не менее 4%. Так он ответил на заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Соединённых Штатов Джерома Пауэлла, считающего, что большая неопределённость относительно будущего американской экономики на данный момент сохраняется, передаёт Fox Business.

Учитывая ситуацию на рынках сегодня утром, наблюдается тенденция к росту, — не согласился с главой ФРС Кадлоу.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный долг США впервые за всю историю превысил $26 трлн в связи с предпринимаемыми правительством усилиями по преодолению пандемии коронавируса. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении свыше $2 трлн для стимулирования экономики и смягчения причинённого пандемией ущерба.