https://static.news.ru/photo/2c284ed2-691c-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главная мишень России в нефтяной войне — производители сланцевой нефти в США. Об этом пишет The American Conservative.

Цель Москвы проста: заставить американских производителей сланцевой нефти «разделить боль», — цитирует РИА Новости издание.

По мнению The American Conservative, Россия давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет при цене на нефть в $25-30 за баррель на протяжении шести-десяти лет. Производители сланцевой нефти не могут этого сделать.

Кроме того, считают в издании, в Москве разочаровались в президенте США Дональде Трампе, который не смог смягчить антироссийские санкции и улучшить двухсторонние отношения. Это и привело в итоге к «развязыванию нефтяной войны».

Рынок углеводородов обвалился 9 марта более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве финансов 13 марта заявили, что по-прежнему ориентируются на прогноз инфляции в 4%, который на 2020 год дал Центробанк. Минэкономразвития увеличил свой прогноз роста цен с 2,3% до 3%. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк инфляцию выше 6%.