Добыча сланцевой нефти в США может прийти в упадок, если цены на сырьё продолжат оставаться ниже критической для «сланцевиков» отметки.
Такой вывод следует из среднесрочного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА),
В то же время МЭА допускает и оптимистичный вариант развития событий — базовый сценарий агентства предполагает рост добычи сланцевой нефти при средней стоимости сырья марки Brent в период 2020–2025 год на уровне $60 за баррель.
Как сообщал NEWS.ru, стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военной операцией «Буря в пустыне» в Ираке. Также 9 марта серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.
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