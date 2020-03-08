https://static.news.ru/photo/c015e44a-621b-11ea-8a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: verifex/flickr.com

Добыча сланцевой нефти в США может прийти в упадок, если цены на сырьё продолжат оставаться ниже критической для «сланцевиков» отметки.

Такой вывод следует из среднесрочного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), передаёт ПРАЙМ. Согласно данным МЭА, при цене нефти в $40 за баррель сланцевую индустрию ожидает упадок уже с 2021 года, а до конца 2025-го добыча сократится на 1,1 млн баррелей. Критическая ценовая отметка при этом была достигнута уже 6 марта из-за провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, а в дальнейшем стоимость нефти только продолжила снижаться.

В то же время МЭА допускает и оптимистичный вариант развития событий — базовый сценарий агентства предполагает рост добычи сланцевой нефти при средней стоимости сырья марки Brent в период 2020–2025 год на уровне $60 за баррель.

Как сообщал NEWS.ru, стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военной операцией «Буря в пустыне» в Ираке. Также 9 марта серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.