Американский нефтегазовый гигант заморозил проект «Дальневосточный СПГ»

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заявила о заморозке проекта «Дальневосточный СПГ». По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, это решение связано с «политическими мотивами», пишет «Интерфакс».

Глава региона отметил, что за месяц до начала спецоперации на Украине он встречался с представителями Exxon Neftegaz Limited. Те, как утверждает Дегтярёв, «выразили готовность и вели предпроектные работы». Теперь же анонсируемый американской стороной завод «в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина» заморожен, как пояснил губернатор, по политическим мотивам.

Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект, — отметил он.

ExxonMobil планировала строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год в районе посёлка Де-Кастри Хабаровского края. Компания намеревалась монетизировать запасы газа на шельфе Сахалина в составе консорциума «Сахалин-1». Стоимость проекта «Дальневосточный СПГ», по данным Минэнерго, составляет $4,2 млрд. Запуск планировался в 2027-2028 годах.

Ранее стало известно, что британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине.

Об аналогичном решении заявили несколько дней назад представители концерна Shell. Компания намерена прекратить сотрудничество с российскими поставщиками по всем нефтегазовым проектам. Начнёт импортёр с остановки спотовых закупок российского сырья и закрытия всех автозаправочных станций на территории РФ.