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Американский промышленный индекс Dow Jones потерял 3,97% с начала торгов 11 марта. Падение одного из ключевых показателей фондового рынка продолжается на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен.

К середине торгов в США индекс Dow Jones потерял 994 пункта, включающий полтысячи крупнейших американских компаний S&P 500 просел на 101 пункт (3,51%), а индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 279 пунктов (3,35%).

Несмотря на надежды на меры налогово-бюджетного стимулирования, мы видим, что есть серьезные риски. <...> Причин для долгосрочного восстановления на рынках не будет, — цитирует ТАСС аналитика французского банка Credit Agricole Гийомf Трэска.

По данным Google, падение фондовых индексов началось 19 февраля, когда проявилось влияние коронавируса на китайскую и мировую экономику, и ускорилось после 6 марта на фоне отказа России и Саудовской Аравии продлить ограничение объёмов добываемой нефти. Начавшееся падение уже стало одним из сильнейших с финансового кризиса 2008 года.

Как писал NEWS.ru, газета The Washington Post обвинила руководство России и Саудовской Аравии в намеренном обвале цен с целью навредить американским добывающим компаниями.