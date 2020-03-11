https://static.news.ru/photo/95ba88b0-63b8-11ea-ae10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена нефти может упасть ниже $20 за баррель из-за намерения Саудовской Аравии повысить добычу до 10-12 миллионов баррелей в сутки и обещания больших скидок на топливо. Об этом заявил управляющий партнёр вашингтонской энергетической консалтинговой компании EWSA Майкл Мур.

Рост добычи нефти в Саудовской Аравии продолжит снижать цены. История здесь не о выходе РФ из соглашения, а о стремлении Эр-Рияда восстановить долю рынка после активного выхода на рынок американской нефти, — рассказал РИА Новости эксперт.

По его словам, ситуацию усугубляет обещание королевства предложить покупателям скидку на поставки в 20%. В таких условиях, в сочетании с падением спроса, это может привести к тому, что цены на нефть пробьют рубеж в $20 за баррель и, возможно, упадут ещё ниже.

Ранее NEWS.ru, что цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.

Через несколько дней цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.