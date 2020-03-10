https://static.news.ru/photo/fe5d311e-62e2-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Саудовская Аравия обваливает цены на нефть, втягивая Россию в нефтяную войну. Однако российская экономика не так зависима от продажи сырья, как экономика королевства, заявил доцент экономики университета Миссури в Канзас-Сити Линвуд Тахид.

По его мнению, Москва сможет дольше удерживать низкие цены на топливо на мировом рынке с меньшими для себя потерями.

Соглашение [в рамках ОПЕК+], которого стороны придерживались в течение пары лет, гласило, что они совместно должны ограничивать объёмы производства, чтобы поддерживать нефтяные цены. Действия Саудовской Аравии, безусловно, идут вразрез с этими договоренностями, - сказал Тахид в эфире Радио Sputnik.

Он отметил, что Россия уже ответила зеркальным снижением цен, и, как заявляют власти, страна в состоянии поддерживать их на нынешнем уровне в течение пары лет. Таким образом, Москва не станет поддаваться шантажу на нефтяном рынке, считает экономист.

Вопрос, по его словам, заключается в том, смогут ли саудиты поддерживать цены на таком уровне так же долго. В этом смысле, уточнил он, у России больше шансов, так как её экономика более дифференцирована.

Текущая ситуация позволяет говорить, что у Москвы в этом плане более долгосрочная стратегия, нежели у Эр-Рияда.

Ранее, как писал NEWS.ru, высокими шансы России на победу в экономической войне назвал представитель Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев. По его словам, российские власти вступили в «азартную игру», сделав ставку на то, что к концу года страна не только «возьмёт реванш над США», но и восстановит партнёрские отношения с Саудовской Аравией.