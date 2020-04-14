Американский экономист предрёк исчезновение капитализма из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a66e4326-7e85-11ea-86d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: People Wall Street/Global Look Press

Капитализм не выдержит кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Мировому сообществу придётся искать новые формы экономического устройства, заявил профессор Школы государственных отношений Техасского университета (США) Джеймс К. Гэлбрейт.

Жизнь не вернётся в прежнее русло. И нужно помнить историю западного мира, и видеть, как Азия победила нынешнюю пандемию. Все это свидетельствует, что капитализм и децентрализация последних 40 лет, возможно, не выдержат этого кризиса, — отметил эксперт в ходе международного онлайн-семинара «Economic Challenges of COVID-19 Pandemic».

По его словам, предстоит реорганизация экономики и общества в долгосрочной перспективе. Людям придётся сохранять социальную дистанцию, что скажется на бизнесе. Кроме того, они столкнутся с невыплаченными долгами. Многие уже не смогут вернуться к прежнему уровню жизни, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в условиях кризиса. Кроме того, он уверен, что на поддержку бизнеса в РФ можно выделить дополнительные 2–3 трлн рублей, чтобы «дотировать компании на зарплаты».