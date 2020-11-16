Доллар на торгах упал до отметки 77,18 рубля

https://static.news.ru/photo/20529556-27dd-11eb-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара в начале торговой сессии Московской Биржи упал на 0,27%, до 77,1775 рубля за единицу. Евро теряет 0,22% — до 91,3775 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск 16 ноября.

К 10:03 мск валюта США находилась на отметке 77,035 рубля (-0,46%), евро снизился до 91,2875 рубля (-0,32%). Индекс МосБиржи демонстрирует рост на 0,96% (3068,06 пункта по данным на 10:22 мск), РТС увеличился на 1,25% — 1253,43 (10:22 мск).

Курс российского рубля в конце года окажется в зависимости от целого ряда факторов, среди которых будет не только пандемия коронавируса, но и цены на нефть, данные по выборам в США и возможные санкции. Рост расходов бюджета не должен серьёзно сказаться на курсе рубля, считают экономисты. По данным Минфина РФ, расходы бюджета за январь — октябрь 2020 года составили 16,945 трлн рублей, или 86,2% от общего объёма, утверждённого на год. При этом вырос и дефицит бюджета — до 1,6 трлн рублей. По итогам года Минфин ждёт дефицит бюджета в 4,7 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что морской экспорт российской нефти может достичь минимума за 17 лет. Причиной снижения эксперты называют сделку ОПЕК+ и рост танкерных перевозок в 2019 году из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба».

Экспорт нефти Urals из морских портов России по итогам текущего года может снизиться на 17,11 млн тонн и достичь 113,75 млн тонн. Этот показатель является самым низким с 2003 года, когда объёмы экспортных поставок составляли 65,45 млн тонн.