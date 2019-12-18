https://static.news.ru/photo/dae37a9c-2230-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Meilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая решили расширить перечень американских товаров, которые исключаются из числа облагаемых дополнительными пошлинами.

Соответствующее решение принято Комитетом по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, который обнародовал первую часть второго списка таких товаров. Срок действия льготы составит один год — с 26 декабря 2019-го по 25 декабря 2020-го, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай отложил запланированное ранее повышение пошлин на американские автомобили до 40%. Такое решение приняли в Пекине в ответ на отказ Вашингтона от доппошлин на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год.