Американские фермеры получат $19 млрд от государства

https://static.news.ru/photo/e0b8c932-8102-11ea-bdf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com

Администрация Соединённых Штатов приняла решение выделить фермерам $19 млрд для преодоления экономических последствий пандемии.

Об этом заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп. Программа помощи фермерам, понёсшим финансовые потери в результате распространения коронавируса, будет реализована Министерством сельского хозяйства, возглавляемым Сонни Пердью, передаёт ТАСС.

Это великие американцы, которые никогда не жалуются, делают то, что должны, — прокомментировал решение о помощи фермерам Трамп.

Как писал NEWS.ru, депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту России Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину. Они предложили выплатить всем гражданам страны по 25 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса.