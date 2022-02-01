Американские бизнесмены ищут способы ухода из России в случае санкций

Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать всевозможные сценарии, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса. Бизнесменам рекомендуется обратиться в государственные агентства, чтобы получить необходимые рекомендации, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал юрист Адам Смит, который занимается соблюдением требований международной торговли, его клиенты в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах весьма обеспокоены возможностью новых санкций. Он предположил, что санкции могут подразумевать исключения и лицензии на определённые виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свёртывания операций. Однако для этого потребуются указания и консультации со стороны американских агентств.

Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США, — сказал Смит.

Партнёр юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне Кэри Стайнбауэр также предположила, что бизнесмены обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на её продление для постепенного прекращения деятельности. Она заявила, что компаниям не следует медлить с обращением к чиновникам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в сенате Конгресса США сообщило, что новый пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины может быть одобрен уже на этой неделе. Отмечается также, что американские сенаторы пока не решили, будут ли вводиться санкции в превентивном порядке и против газопровода «Северный поток — 2».