Американские аналитики предрекли Brent по $100 за баррель

https://static.news.ru/photo/d1061734-76b5-11eb-9a0c-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Стоимость нефти марки Brent в ближайшие несколько лет может вырасти до $100 за баррель. Уже во втором квартале 2021 года она на некоторое время может «пощупать» отметку в $70, считают аналитики Bank of America.

Такой оптимизм они высказали на фоне улучшения фундаментальных показателей и вступления в силу программ стимулирования экономик во всех странах мира, передаёт Bloomberg.

В новом прогнозе сказано, что в 2021 году средняя цена Brent составит $60 долларов, что на $10 выше предыдущего прогноза, хотя и на $5 ниже текущих котировок.

Ранее прогноз по ценам на нефть повысили и в Goldman Sachs. В краткосрочном периоде он даже более оптимистичен — $75 долларов за баррель к третьему кварталу 2021 года.

Новое экономическое видение Bank of America, впрочем, ощутимо отличается от консенсус-прогноза опрошенных агентством аналитиков. Те полагают, что и через три-четыре года баррель Brent останется на уровне $65 или опустится ниже.

Ранее, как писал NEWS.ru, стоимость Brent на Лондонской бирже ICE впервые поднялась до показателей января 2020 года. Её цена с поставкой в апреле увеличилась на 1,2%, достигнув к 04:38 мск 23 февраля отметки $66,02 за баррель.