https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики фондового рынка из США считают, что факт официального прекращения сделки ОПЕК+ не станет причиной падения цен на нефть с 1 апреля. Однако, по их мнению, цена на нефтяные фьючерсы ещё не достигла дна.

Многое будет зависеть от того, как быстро восстановится спрос в Китае, упавший из-за коронавируса, а также от решений, которые примут страны, добывающие нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королёв предполагает, что нефтяные фьючерсы продолжат падение, «если будет новая информация, которая пока не ожидается рынком».

Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд уверен, что ситуация на рынке нефти далека от стабилизации.

Мы являемся свидетелями ценовой войны, где и Саудовская Аравия, и Россия будут преследовать в первую очередь свои национальные интересы. В этой ситуации каждый за себя, и остальному миру придётся непросто, — сказал он.

Макдоналд добавил, что если всё будет идти, как идёт сейчас, то после 1 апреля цены на нефть не только достигнут порога в $30 долларов за баррель, но продолжат падение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинству других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года. Лишь Саудовская Аравия и, возможно, некоторые российские компании смогут получать прибыль при нефти дешевле $30 за баррель. Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45–50, отметил Бейкер.