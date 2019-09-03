https://static.news.ru/photo/6835dc92-ce57-11e9-a199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за торговых рисков на фоне конфликта США с Китаем сильнее всего дешевеет американская нефть марки WTI. При этом, согласно данным торгов, мировые цены на ресурс также снижаются.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 2,06%. По состоянию на 16:06 мск её стоимость составила $57,45 за баррель, передаёт РИА Новости .

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,19%, до 53,34 за баррель.

Новые американские пошлины на очередную группу товаров из Китая вступили в силу 1 сентября. Под их действие попадёт китайская импортируемая продукция объёмом $112 млрд. В частности, подразумевается одежда и обувь, писал News.ru.