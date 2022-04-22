Американская Air Lease спишет оставшиеся в России 27 самолётов

Американская авиакомпания Air Lease спишет оставшиеся в России 27 самолётов на общую сумму $802 млн. Такое решение компания приняла после введения антироссийских санкций, сомневаясь в возможности возвращения воздушных судов, пишет Reuters.

Речь идёт о переданных в лизинг России лайнерах. Большинство их них — 21 судно — принадлежат США, шесть находятся в управляемом регулятором парке.

Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России, — сказано в официальном заявлении Air Lease.

Авиакомпания не ожидает существенных денежных расходов, она готова рассмотреть страховые претензии для возмещения убытков. Всего же на данный момент международные лизинговые компании добиваются возвращения из России более 400 самолётов на сумму порядка $10 млрд.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» может досрочно выкупить из лизинга восемь самолётов Airbus A330. Соответствующий вопрос будет рассмотрен советом директоров 25 апреля.