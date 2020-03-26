Члены комитета палаты представителей США по иностранным делам призвали ЕС к введению санкционных мер против приближённого к Кремлю российского бизнесмена Евгения Пригожина и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» за «усилия по вмешательству в выборы в США».

Среди авторов письма есть не только демократы, но и республиканцы. Согласно их утверждению, этот предприниматель «был и остаётся главным действующим лицом, занимающимся экспортом враждебного влияния России в мире».

Мы не можем позволить Пригожину свободно действовать от имени Кремля, и для этого мы должны тесно сотрудничать с нашими партнёрами и союзниками в Европе, чтобы использовать коллективные экономические инструменты для того, чтобы остановить его и противостоять пагубному влиянию Путина за рубежом. Мы знаем, что Россия уже работает над тем, чтобы вмешаться в наши выборы 2020 года, и сейчас активно распространяет дезинформацию о COVID-19, чтобы сеять панику на Западе. Пригожин и его соратники подвергают опасности жизни людей либо путём дезинформации и гибридной войны, либо поддерживая диктаторов и военные операции по всему миру, — цитирует «Голос Америки» заявление председателя подкомитета по иностранным делам в Европе и Евразии Билла Китинга.

К месту сказать, данное послание было отправлено спустя две недели после того, как подобное воззвание к Евросоюзу адресовала группа сенаторов во главе с главой демократического меньшинства Чаком Шумером.

Ранее директор компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгений Пригожин попросил генпрокурора США возобновить дело против «Конкорда», чтобы дать компании возможность публично доказать свою невиновность.

Перед этим суд Вашингтона удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против «Конкорд Менеджмент», а также против аффилированной с ней компании «Конкорд Кейтеринг», которые обвинялись во вмешательстве в американские выборы. Всего за несколько недель до вероятного процесса прокуроры внезапно настояли на закрытии дела. Они заявили, что предоставление доказательной базы по нему может лишь раскрыть методы американских правоохранительных органов ответчику, но де-факто не поможет привлечь «Конкорд» к реальной ответственности.

Здание Верховного суда США Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трём компаниям из России обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество». Из физлиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин и ряд других лиц.

Ранее стало известно, что группа компаний «Конкорд» за незаконное преследование планирует подать иск к властям США. Решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве в выборы указывает на ложность обвинений, комментировал события «Интерфаксу» сам Пригожин. Он подчеркивал при этом, что оценивает сумму ущерба в $50 млрд.

Дворцовый переворот невозможен

Американцы до сих пор живут 1996 годом, когда «семибанкирщина» «всеми правдами и неправдами пропихнула полуживого Ельцина в Кремль», убеждён руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, истеблишмент в США слишком переоценивает роль крупных предпринимателей в современной России.

Эти люди искренне думают, что, надавив на кого-либо из крупных игроков, смогут заставить Путина изменить свой курс или даже уйти в отставку. До сих пор делают ставку на дворцовый переворот. В нынешней ситуации в России данный сценарий однозначно невозможен. При этом Евгений Пригожин санкции, конечно, переживёт. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Хотя, оговаривается Разуваев, нельзя сказать, что санкции против крупных российских бизнесменов вообще не наносят никакого вреда. Он уточнил, что такое давление заставляет российских предпринимателей «уходить в тень, отказываться от прозрачности своего бизнеса и проведения IPO».

В свою очередь создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко полагает, что дело не в неадекватном восприятии американцами России, а в грядущих выборах.

Впереди в США новые выборы, поэтому все старые истории достаются из шкафа. Всё это не больше, чем политический пиар. Я уверен, что сейчас Евгений Пригожин для США даже более ценен, чем для России, ведь с его помощью разыгрывается политическая партия ценой в триллионы долларов. И здесь абсолютно неважно, делали что-то его компании или нет, и даже неважно, что именно делали, — он нужен как флагман политической компании, и всё остальное заинтересованные политические силы США сами придумают и дополнят. Егор Клопенко создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS

С этим соглашается и профессор кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Баксанский. Однако он усматривает за этим сразу несколько причин.

Во-первых, в США приближаются очередные президентские выборы, которые требуют организации очередных PR-кампаний кандидатов. Во-вторых, никто не отменял и не собирается отменять санкции против России, но сейчас на фоне эпидемии коронавируса фокус внимания значительно сместился, и его необходимо вновь направить в нужное русло.

В-третьих, продолжает он, происходит значительное снижение цен на нефть, что связано в том числе с нежеланием договариваться России и ОПЕК. И именно в этой ситуации необходимо в очередной раз выставить РФ в неприглядном свете, отметил профессор.

Наконец, в-четвертых, охватившая мир эпидемия с необходимостью приведёт к рецессии мировой экономики, о чём уже предупреждают и МВФ, и ведущие мировые аналитические агентства.