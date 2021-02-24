Американцев напугала «очередная победа Путина»

https://static.news.ru/photo/ad51e378-76cd-11eb-ae4b-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» очередной победой президента России Владимира Путина.

Россия уже контролирует около 40% европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться, — считают авторы публикации.

Они полагают, что проект нанесёт долговременный ущерб отношениям между Соединёнными Штатами и Европой. По мнению американских журналистов, российская сторона воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие, поэтому некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений «присоединиться к западным союзам».

Трубопровод «Северный поток — 2» является непреодолимой преградой для энергетического многообразия и энергетической безопасности Европейского союза, — говорится в материале.

Авторы заметки советуют читателям задаваться вопросом, зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о правомерности американских санкций, направленных против проекта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что вопрос юридического статуса газопровода «Северный поток — 2» был исследован профильной службой Еврокомиссии и закрыт в Евросоюзе для всех, кто уважает закон. Он отметил, что Россия на 100% выполняет свои договорные обязательства в связи с этим проектом.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, писал NEWS.ru.