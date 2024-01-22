Американцев лишат русской водки и икры: откажется ли мир от продуктов из РФ

Фото: Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США одобрили законопроект, который будет стимулировать другие страны отказываться от российских сельхозтоваров. Часть экспертов уже бьют тревогу: норма может создать для российского экспорта новые барьеры. Тем временем Минсельхоз уже анализирует американский законопроект. Получится ли у Штатов сократить зависимость других стран от продуктов из России, расскажет NEWS.ru.

Какой законопроект об отказе от российских сельхозтоваров приняли в США

Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) одобрила законопроект, который в прямом переводе называется как «Нет российскому сельскому хозяйству». NEWS.ru ознакомился с текстом законопроекта. Документ предусматривает, что финансовые власти Штатов укажут своим исполнительным директорам в международных финансовых институтах поддерживать проекты, снижающие зависимость разных стран от российской сельскохозяйственной продукции, особенно зерна и удобрений. Кроме того, представители США в этих организациях будут стимулировать приток в такие проекты частных инвестиций.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

С другой стороны, что тоже важно, участники процесса должны будут обеспечить устойчивость мировых поставок зерна, в которых Россия играет одну из ведущих ролей. К тому же между принятием законопроекта в палате представителей и в сенате (верхняя палата конгресса) может пройти много времени. Да и потом документ еще должен быть подписан американским президентом.

Важно и то, что пока нормы в законопроекте очень абстрактны — от американцев в руководстве международных финансовых институтов только попросят поддерживать соответствующие проекты и найти для них деньги. Но когда это сделают, сколько будет таких проектов, кто и как определит их эффективность, — ничто из этого в документе не закреплено.

Как Россия экспортирует продукты

По данным федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), в 2022 году РФ находилась на 17-м месте в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. В 2022 году за рубеж было продано сельхозпродукции на $41,6 млрд. По сравнению с 2010 годом поставки на внешние рынки выросли более чем в пять раз.

32% экспорта сельхозпродукции приходилось на зерновые, 22% — на масложировую продукцию, 14% — на рыбу и морепродукты, 13% — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, 4% — на мясную и молочную продукцию и еще 15% — на прочие виды продуктов. По этим же данным, объем поставок составил более 72 млн тонн, а направляли грузы в 158 стран мира.

В топ-10 крупнейших покупателей российского продовольствия в позапрошлом году входили: Китай, Турция, Евросоюз, Казахстан, Беларусь, Южная Корея, Египет, Саудовская Аравия, Узбекистан, Азербайджан.

За 2023 год российский сельхозэкспорт, по предварительным данным, вырос на 8%, до $45 млрд. Доля России в мировых поставках продовольствия составляет 2,1%, основные продукты — пшеница и подсолнечное масло. Товарами, продажи за границу которых в 2023 году показали наибольший прирост, стали пшеница, сухое молоко, баранина, горох, ячмень, кукуруза и свинина, сообщили Forbes в «Агроэкспорте».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что начали делать российские власти

Сейчас идет оценка потенциального влияния нового американского законопроекта на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Данные из соответствующего письма руководителя «Агроэкспорта» Дмитрия Краснова от 18 января приводит газета «Коммерсант». Источник на рынке уточнил, что письмо было разослано в том числе отраслевым ассоциациям. «Агроэкспорт» просит их предоставить позицию по законопроекту до 26 января.

Источник издания в отрасли также заявляет, что давление США уже приводило к задержке оплаты за зерно со стороны, например, Египта. А новый законопроект говорит о том, что этот прессинг будет расти. И это приведет к увеличению скидок на продукцию из РФ на мировых рынках, полагает собеседник издания. Кроме того, даже неформальные документы могут серьезно повлиять, к примеру, на банковское сопровождение сделок по зерну, как это уже происходило, отмечает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Чем еще опасен американский закон

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с NEWS.ru отмечает, что США пытаются минимизировать в первую очередь зависимость западных стран от российской экономики.

«Здесь нужно понимать, что сами США пытаются освободить для себя данный рынок среди подвластных им экономик для поставок своей продукции. Таким образом, мы опять видим борьбу за рынки, только теперь в области агропромышленного комплекса», — говорит эксперт.

В ближайшей перспективе, отмечает Новикова, стоит ждать дальнейшего разделения мировой экономики на два лагеря, а России нужно поставлять больше товаров дружественным странам.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Так или иначе американский законопроект может усложнить экспорт российской сельхозпродукции, если будет одобрен, добавляет в разговоре с NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. В целом эффект здесь может быть схожим с эффектом от санкций во многих других отраслях, и России, вероятно, придется перестраивать рынки сбыта. «Это приведет как к росту издержек (сбыт, логистика), так и может снизить рентабельность экспортных поставок за счет формирования дисконта на продукцию из страны», — отмечает эксперт. Но о массовом отказе от сельхозпродукции из РФ говорить не приходится — Россия является крупным игроком, а масштабные санкции могут дестабилизировать рынок, резюмирует Пучкарев.

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