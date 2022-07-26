American Thinker: Россия обыграла США в нефтяной войне

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Санкции в отношении российской нефти, инициированные США, обернулись против них самих. Вашингтону приходится обращаться с просьбами о поставках нефти в другие страны и при этом платить за нее дороже, поскольку мировые цены на нефть растут, написал обозреватель Томас Лифсон в статье, опубликованной American Thinker.

Он пояснил, что санкции против российской нефти бессмысленны, поскольку Москва не накапливает ее, а находит других покупателей, например Саудовскую Аравию. И покупка Эр-Риядом сырья у России не является бессмыслицей, как это может показаться на первый взгляд, поскольку он добывает нефть из собственных недр. Саудовская Аравия использует российскую нефть для производства электроэнергии, а свою продает Западу по более высоким ценам.

В результате выигрывают обе страны. Россия обходит западные санкции и получает существенный доход, СА пользуется подорожанием нефти на мировом рынке.

Так кто же проигрывает? Это вы, я и потребители нефти по всему миру, особенно в странах, которые вводят санкции против России. Санкции, по сути, контрпродуктивны и идиотски, как и многие внешнеполитические инициативы администрации Байдена, — заключил автор.

Ранее издание опубликовало статью старшего научного сотрудника Лондонского центра политических исследований Александра Марковского. Он написал, что Россия загнала западные страны в «стратегическую ловушку», когда те решили начать финансовое и энергетическое противостояние с Москвой на фоне ситуации на Украине. По его словам, отказ от российских энергоресурсов может привести к краху экономики многих стран мира.