https://static.news.ru/photo/48c04c8c-620c-11ea-9c42-fa163e074e61_660.jpg Мухаммад Аркаб Фото: OPEC/twitter.com

Власти Алжира ведут переговоры с партнёрами по стабилизации цен на нефть и считают необходимым принятие экстренных мер по урегулированию ситуации на рынке. Об этом заявил министр энергетики страны Мухаммад Аркаб.



По словам руководителя ведомства, с 6 марта проводятся постоянные консультации.

Мы продолжаем следить за операциями на рынке со всеми сторонами, которые подписали соглашение. Считаем обязательным точный анализ ситуации на рынке. Надеемся на быстрое вмешательство со стороны стран-членов ОПЕК и вне организации для того, чтобы на рынке был восстановлен баланс, — сказал Аркаб в эфире телеканала en-Nahar.

По его словам, низкие цены на нефть в течение длительного времени могут оказать негативное влияние на производителей и потребителей топлива.

Министр подчеркнул, что похожая ситуация наблюдалась в 2014 году, когда цены обвалились до $20 за баррель нефти. Тогда, напомнил Аркаб, ситуацию удалось разрешить, приняв соглашение в Алжире.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан.