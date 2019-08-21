https://static.news.ru/photo/21d78306-c3f6-11e9-919e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ретейлеры бьют тревогу из-за законопроекта Минпромторга, который предполагает выдачу разрешений на продажу алкоголя по принципу «один объект — одна лицензия». Участники рынка хотят иметь возможность самим выбирать, получать документ на одну точку или на всё юрлицо.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку направила в ведомство свои предложения. Они дадут компаниям возможность определять оптимальную для себя модель, минимизировав риски и издержки, пояснил « Коммерсанту » директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти X5 Станислав Богданов.

Кроме этого, в обращении к Минпромторгу предлагается аннулировать или приостанавливать лицензию только для допустившего нарушение объекта, а не для всей компании сразу.

Между тем в РСПП уверены, что в случае принятия новой схемы расходы ретейлеров на получение лицензии значительно возрастут.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство здравоохранения РФ подготовило программу «Укрепление здоровья работающих». Согласно ей, работодателям предлагается организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия. Также одной из необходимых мер для снижения количества несчастных случаев на производстве названо тестирование сотрудников на употребление алкоголя. Для этих целей предлагается использовать алкотестер.