Алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительство в России

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Алкогольный концерн Pernod Ricard, производящий напитки Jameson, Ballantine’s, Absolut и другие, намерен закрыть представительство в России, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. При этом продукция концерна останется на российском рынке за счет параллельного импорта, считают эксперты.

Аналитики считают, что закрытие представительства компании в России связано с усилением давления на бренды в других странах мира. В качестве примера они приводят ситуацию с брендом Bacardi, подвергшимся критике из-за продолжения работы в России. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев считает, что на сегодняшний день у международных импортеров алкогольных марок может быть несколько импортеров, продукция останется на рынке. При этом он отметил, что в определенный момент крупным игрокам рынка придется начинать выстраивать централизованные поставки заново.

Согласно данным участников рынка, в период с 2020 по 2021 год концерн Pernod Ricard импортировал в Россию около 14 млн крепкого алкоголя. В 2022 году компания сократила поставки до 6,95 млн литров, а в мае 2023 года приняла решение прекратить ввоз своей продукции.

Как сообщалось ранее, супермаркеты OBI могут возобновить работу в России под новым брендом. Компания «ОБИ франчайзинговый центр» уже подала заявку на регистрацию бренда Domus.