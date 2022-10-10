Алкоголь и презервативы включили в список беспрепятственного импорта из ЕС

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия подготовила список товаров первой необходимости, которые европейские фуры смогут беспрепятственно доставлять до места назначения. Кроме лекарств, овощей и молочной продукции, в него включены алкоголь, безалкогольная продукция, контрацептивы, табак, бытовая химия и музыкальные инструменты, пишут «Известия»

Граница для везущих потребительские товары европейских фур в Россию будет закрыта с 10 октября. С этого момента на границе товары из фур придется перегружать на отечественный транспорт или перецеплять. Такой подход в ответ на санкции уже практикует Белоруссия. Исключения сделаны только для агропромышленной продукции, продовольствия и лекарств.

В российский список товаров, которые не попадут под ограничения, вошли 58 категорий продукции. Это товары первой необходимости и скоропортящиеся продукты. Процесс перезагрузки или перецепки может занимать несколько дней, вследствие чего товар испортится.

Что касается нетривиальных товаров типа алкоголя и контрацептивов, они были включены Минпромторгом в список с учетом мнения промышленных предприятий и торговли. Так, продовольственные сети попросили сделать исключение для алкоголя из опасений получить разбитые бутылки.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых антироссийских ограничений числятся запреты импорта товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорта угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ.