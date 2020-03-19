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AliExpress планирует отменить комиссию для российских продавцов, чтобы помочь малому бизнесу в период распространения коронавируса. Таким образом, Россия станет первой страной с нулевой комиссией магазина.

Многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнёр, — заявил гендиректор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

По его словам, данная мера простимулирует новичков попробовать торговлю онлайн и даст опытным продавцам «возможность торговать с максимальной маржинальностью».

Как ранее писал NEWS.ru, к нормальной работе вернулись 95% производителей из Китая на AliExpress. Поставки товаров осуществляются в штатном режиме, а покупателям, столкнувшимся с задержкой товаров, будет предложена компенсация.