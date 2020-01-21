Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении усилить сотрудничество с ОПЕК и призвал страны ОПЕК+ к соблюдению договорённостей по сокращению добычи нефти.
Считаю, что нет другой такой международной организации, которая обладала бы данным форматом, и не только форматом, но и в то же время эффективно исполняла решения. Порой трудно прийти к договорённости даже внутри одной организации, — сказал Алиев на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Давосе.
Баркиндо, в свою очередь, назвал Алиева дальновидным и решительным человеком и отметил, что ранее никто не выступал с инициативой об объединении членов ОПЕК.
Как ранее писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ могут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать снижение поставок из Ливии, считают опрошенные специалисты.
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