https://static.news.ru/photo/fe583f46-3ce6-11ea-a491-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении усилить сотрудничество с ОПЕК и призвал страны ОПЕК+ к соблюдению договорённостей по сокращению добычи нефти.

Считаю, что нет другой такой международной организации, которая обладала бы данным форматом, и не только форматом, но и в то же время эффективно исполняла решения. Порой трудно прийти к договорённости даже внутри одной организации, — сказал Алиев на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Давосе.

Баркиндо, в свою очередь, назвал Алиева дальновидным и решительным человеком и отметил, что ранее никто не выступал с инициативой об объединении членов ОПЕК.

Как ранее писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ могут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать снижение поставок из Ливии, считают опрошенные специалисты.