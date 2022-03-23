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Вице-премьер Новак прокомментировал двукратный рост цен на моторные масла

Вице-премьер Новак пообещал следить за ситуацией с ценами на моторное масло
13:20, 23 марта 2022
Вице-премьер Новак прокомментировал двукратный рост цен на моторные масла Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press
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Цены на моторное масло и мазут формируются исходя из спроса, а за счёт обратного акциза сохраняется минимальная маржинальность, заявил вице-премьер Александр Новак в ответ на жалобу депутата Госдумы от ЛДПР касательно резкого роста цен на моторное масло в России. Заместитель председателя правительства пообещал следить за ситуацией. Парламентарий ранее отметил, что цены на зарубежные масла выросли на 200–300%, на отечественное — в два раза.

На моторное масло и мазут формируются цены исходя из спроса, мы будем обращать внимание, чтобы цены не завышались, — заявил Новак.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой ввести регулирование цен на моторные масла, соответствующее предложение было направлено в офис председателя правительства России Михаила Мишустина. В обращении к премьеру указывается сильный скачок цен на моторные масла: на зарубежные — более чем на 200%, на российские — на 100%.

Глава координационного совета Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость. По его словам, это не самая большая проблема в нынешней ситуации, а любое масло можно заменить. Он призвал обратить внимание на будущую продукцию «Газпрома» и «Роснефти», так как именно у этих компаний есть все составляющие, которые помогут покрыть рынок на фоне западных санкций.

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