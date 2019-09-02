Крупнейшая в России и во всём мире деловая и финансовая площадка, которая соберёт международную политическую и бизнес-элиту, —Восточный экономический форум стартует 4 сентября во Владивостоке. В преддверии ВЭФ губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь рассказал порталу News.ru о том, насколько привлекательным является регион для инвестиций, как реализовываются поставленные правительством задачи и какие проекты ЕАО представит на форуме.

— Александр Борисович, как оцениваете итоги первого полугодия для области?

— Мы продвигаемся вперёд в реализации ряда ключевых для нас проектов, связанных с улучшением качества среды для населения, решения вопросов здравоохранения, проживания, подготовки кадров и так далее. В прошлом году начала реализовываться программа социального развития центров экономического роста, и в этом году продолжаем её реализацию. Я объехал в течение последних месяца-двух практически все территории, где реализованы эти проекты. Сегодня мы видим, что на полях уже техника работает. Закуплены современные тракторы, осуществляют посевные работы, студенты наших колледжей могут работать на этой самой современной технике. Это значит, что качество подготовки кадров будет высокое. Они готовятся на той технике, которая реально будет на производстве, куда они придут, в той же самой сфере услуг.

Ещё один из проектов, промышленный, который уже на выходе находится практически, — это запуск в производство оловодобывающего предприятия на базе Хинганского ГОКа. В своё время область добывала олово, но потом в 90-е всё это было приостановлено, шахты затоплены. А олово стране нужно, оно пользуется спросом за рубежом. И параллельно ведутся геологоразведочные работы для того, чтобы в перспективе начать добычу олова из коренных месторождений. Я надеюсь, во втором полугодии уже окончательно опытно-промышленный режим перейдёт в постоянную работу, в эксплуатацию. А это порядка 150 занятых людей, которые в своё время были вынуждены на вахту куда-то уезжать, потому что предприятия закрылись, были проблемы с рабочими местами — это дополнительный доход в бюджет и так далее.

Мы должны ещё построить крытый ледовый дворец с искусственным льдом в Биробиджане, о котором дети попросили президента России во время «Прямой линии» в 2016 году. Необходимо создать условия для занятий спортом для детей и взрослых. У нас бывают морозы минус 30 градусов и более зимой, а крытого катка нет. Поэтому это позволит в хоккей играть, тренироваться и достойно представлять область на соревнованиях.

Александр Левинталь Сергей Булкин/News.ru

— Какие-то задачи, поставленные на первое полугодие, реализовались с трудом?

— В этом году, к сожалению, неблагоприятные условия сложились по сельскому хозяйству, на посевной. У нас одна из основных культур, которая культивируется, — это соя. И как раз вторая половина мая и первая половина июня были очень дождливыми, у нас были наводнения, но они не были такими катастрофическими, как в Иркутской области, но тем не менее многие посевы были затоплены или невозможно было на поля зайти. С точки зрения и количества посевов, и урожайности, скорее всего, результат будет не выше прошлогоднего, хотя посевных площадей в этом году было подготовлено больше. К сожалению, период посевной прошёл в крайне тяжелой ситуации, поэтому здесь уже есть негативный эффект, который мы, очевидно, будем к концу года на себе испытывать.

— Перед ЕАО, как и перед многими другими регионами стоит задача серьёзно модернизировать сферу здравоохранения. Что делается в этом направлении?

— Проблем в здравоохранении много, и мы над ними работаем. Недавно разговаривал с главой Минздрава Вероникой Скворцовой, она поддерживает нас в этих направлениях. В этом году завершается вопрос ремонта нашей детской больницы, где 40 лет не было капитального ремонта. И мы уже параллельно готовим документацию на строительство новой детской поликлиники. Будем направлять проект на финансирование в Минздрав.

Есть продвижение по кадровой ситуации. В рамках единой субсидии мы в прошлом году закупили, а в этом раздаём работникам здравоохранения квартиры. Практически ликвидирована очередь на жильё, стопроцентно врачи у нас квартирами обеспечены. Плюс мы ещё привлекаем специалистов с других территорий. Мы их закрепляем с помощью этих квартир. И ещё ряд положительных примеров в сфере здравоохранения можно привести. Закуплены восемь цифровых флюорографов. У нас существует проблема с туберкулезом, и новая техника позволит вовремя диагностировать и эффективней лечить данное заболевание. Мы надеемся, что программа «Дальний Восток», которая сегодня формируемся, помимо программы по единой субсидии, дополнительно даст нам возможность развить и социальную сферу, поднять качество жизни населения и это будет закреплять людей на Дальнем Востоке, а конкретно в Еврейской автономной области.

Павел Львов/РИА Новости

— То есть предоставление жилплощади для определённых специалистов может стать неким драйверов для роста населения ЕАО?

Да, конечно, потому что с учётом проектов, которые мы сегодня просматриваем, так скажем, у нас безработица хоть и была одной из самых высоких на Дальнем Востоке, она ежегодно снижается. И сейчас она снижается. А в ближайшие три-четыре года в связи с запуском ряда проектов потребуется привлечение новых людей.

— Про какие специальности идёт речь?

— Прежде всего связанные с логистикой, с транспортировкой, потому что на следующий год ожидается запуск моста (железнодорожный мост через Амур из ЕАО в Китай). Там перегрузка транспорта будет железнодорожного, автомобильного. Поэтому по этим специальностям мы ведём подготовку кадров, ориентируем наши колледжи и так далее. Кроме того, безусловно, это увеличение занятых в сельском хозяйстве (выращивание продукции, переработка продукции, животноводство). Мы планируем серьёзно увеличить объёмы производства агропромышленного комплекса. Есть потребитель внутри Дальнего Востока, ну и самое главное, рядом самый большой потребитель — Китай — экологически-чистого продовольствия. И мы могли бы серьёзно увеличить экспорт. Для этого нужны опять же специалисты.

1hectare/Facebook

Ну и, как я уже сказал, медицинские сотрудники. Вот в этих направлениях мы будем работать для того, чтобы обеспечить кадрами те направления, которые и социальную сферу насытят, и те производственные направления, которые будут являться приоритетными. Приоритет — это горнодобывающий сектор. У нас ещё и графит будет добываться, ведётся добыча брусита. Вот эти, прежде всего, направления, которые в перспективе будут определять профиль экономики Еврейской автономной области.

— Существует ли нереализованный экономический потенциал региона?

— Конечно. Это безусловно туризм. Но невозможно по всему фронту одновременно идти, приходится выбирать какие-то приоритеты. Безусловно развитие туризма, допустим, такого, как рекреационный туризм — наша цель. Уже три года занимаемся этим проектом, пока медленно, к сожалению, движемся, есть проблемы в поиске инвесторов пока. Но всё равно будем двигаться, потому что у нас уникальная вода — Кульдурский термальный лечебный минеральный источник, а люди всё больше заботятся о своём здоровье. И на Дальнем Востоке, да и в стране у нас нет таких уникальных месторождений воды, которая излечивают от многих видов болезней. Поэтому есть хорошая основа, для того, чтобы создать там высококлассный курорт и оздоравливать жителей.

Ну и ряд других видов туризма: событийный туризм, туризм, основанный на показе нашей еврейской культуры. Мы только что открыли кошерный ресторан, единственный за Уралом. Кухня еврейская была, а это именно кошерная кухня, которой нигде действительно за Уралом нет. Сегодня открыт молодежный еврейский центр и ещё ряд объектов, которые могут привлечь туристов. В Хабаровске тоже есть синагога, и может, даже побольше нашей, но там нет кошерного ресторана. Поэтому мы ищем то, что будет нашей изюминкой, нашим преимуществом.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ещё одно направление — малый бизнес. С этого года мы начинаем серьёзную поддержку микрофинансирования. Банки готовы давать крупный кредит — 20-30 млн рублей, а 2-3 млн для небольшого предприятия — им не выгодно. Мы программу реализуем в рамках национального проекта. Ставки всего от 2% до 5% через наш микрофинансовый фонд. Финансировать проекты, которые связаны с услугами или с производством, чтобы появлялись новые места в малом бизнесе.

Я надеюсь, что ещё вот это направление должно выстрелить и дать отдачу. Ещё три года назад вообще ни одного института развития в области не было. В этом году мы порядка 150 млн рублей вкладываем вместе с федеральным бюджетом в развитие малого бизнеса. Конечно, не мгновенно, но раскрутка такого рода механизмов, надеюсь, позволит создать места закрепления населения, то есть прежде всего работа с достойной зарплатой, а дальше и социальная сфера, которая позволяла бы людям получать качественные услуги на Дальнем Востоке.

По Дальнему Востоку много программ принималось, но, к сожалению, многие не выполнялись последние годы — 10-20 лет. Хотя идеи были хорошие, но не было источников финансирования, порой недостаточно механизмов реализации. Вот сейчас у нас есть исторический шанс решить этот вопрос. Поэтому будем надеяться, тем более, мы видим, какое внимание президент уделяет. Он сказал, что у нас 12 национальных проектов в стране и плюс национальный проект именно по Дальнему Востоку, понимая эту специфику и необходимость приоретизации.

— Какие достижения область представит на Восточном экономическом форуме?

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

— Во-первых, ход реализации тех проектов, которые были представлены на прошлом ВЭФе, и перспективные проекты, которые связаны с новыми направлениями. Например, в части горнодобывающего сектора будем показывать, как развивается наш Кимкано-Сутарский ГОК.

Оловянщики будут показывать свои возможности, проект по графиту, который в завершающую стадию входит. В 21 году должна начаться добыча графита. Это продолжение проектов, которые были заложены год-два назад. Будем представлять наш проект, который мы в прошлом году начали, это фото- и видеофиксация на дорогах, которая организована по принципу концессии.

Сегодня много идёт дискуссий на тему «хорошая форма концессии в этой части плохая». Я вам откровенно скажу, что на примере Еврейской автономной области нам удалось избежать перекосов с точки зрения того, что первично — деньги или безопасность. Мы однозначно безопасность поставили во главу угла этого проекта.

За 8 месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошедшего года число погибших от ДТП сократилось в 2,5 раза, снизилось число раненых. По этим показателям Еврейская автономная область входит сегодня в тройку лидеров по РФ.