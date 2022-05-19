Активы России могут арестовать в случае запрета отдавать долги в долларах Финансист Голубовский не исключил ареста активов России в случае запрета отдавать долги в долларах

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Если США запретят РФ платить по долгам в долларах и рейтинговые агентства признают это дефолтом РФ, то держатели активов России имеют право обратиться в американский суд и добиться ареста имущества РФ в США, если таковое там найдут, заявил NEWS.ru аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Эксперт подчеркнул, что ситуация с инициативой Белого дома «достаточно скользкая».

Во-первых, дефолт получится выборочный, так как США могут запретить платежи только в адрес американских организаций, держателей долга. Они не могут заблокировать абсолютно все долларовые транзакции. Это не финансовая несостоятельность РФ, а отказ инфраструктуры. Если держатели российских долговых обязательства пойдут потом в американский суд, то он примет их сторону по политическим мотивам. И в этом смысле собственность РФ в США, если её найдут, а её там нет, могут конфисковать в счёт погашения этого долга, — рассказал Голубовский.

Собеседник добавил, что РФ уже заявляла, что готова выполнять свои обязательства в рублях: «пожалуйста, вы эти рубли сможете перевести в доллары в России и вывести, у нас свободно конвертируют валюту».

Это подходит для тех, кто готов не выполнять санкции. Если вы готовы, то Россия заплатит, у неё есть все возможности. В конце концов, платёж может совершить Минфин со счёта в Газпромбанке, а Газпромбанк не забанили. Скорее всего, агентства признают [запрет США] дефолтом, и это формально позволит российские долги искать и арестовывать российские активы, — подытожил Голубовский.

Ранее стало известно, что США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по oблигациям после 25 мая. Министерство финансов Соединённых Штатов собирается аннулировать действие так называемой генеральной лицeнзии по обслуживанию части суверенного долга РФ. По мнению аналитиков, это приблизит Москву к техническому дeфолту.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что едва ли России продлят лицензию на обслуживание долларового внешнего долга, которая истекает 25 мая. Однако окончательного решения, по её словам, ещё не принято. Йеллен добавила, что если Москва объявит технический дефолт, то это существенно не изменит ситуацию в России. По её словам, РФ уже «отрезана от мирового рынка капитала» из-за санкций. Она также отметила, что на данный момент изъятие активов Центробанка России не является законным в США и ряде других стран. Но дискуссии на эту тему идут.