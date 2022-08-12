Активы будут похищены: аналитик призвал россиян не хранить валюту в Европе Аналитик Левченко: существует риск похищения российских активов за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские валютные активы за рубежом будут тотально украдены, поэтому стоит переходить на безопасные и выгодные рублёвые вклады, заявил биржевой аналитик Владимир Левченко. Из-за существующих рисков, остатки на валютных банковских счетах сократились в июле на три миллиарда долларов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сегодня хранить валюту за рубежом опасно <...> Наибольшему риску подвержены владельцы вкладов в евро, так как есть вероятность, что Европейский центральный банк заблокирует все безналичные евро <...> риски того, что все российские активы будут тотально украдены, действительно существуют, — объяснил эксперт.

Левченко убежден, что сегодня рубль является надежной валютой, и такой статус закрепился за ним надолго. Он добавил, что если мы видим всплеск ослабления рубля, то это повод для того, чтобы уменьшить собственную валютную позицию. По его словам, валюта больше не является инструментом для сбережения.

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил, что существует вероятность, что осенью рубль ослабится до диапазона 66–72 за доллар. По его словам, это произойдет, если возобновятся государственные валютные интервенции.