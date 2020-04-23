Активность Глазьева в СМИ вызвала раздражение Центробанка

https://static.news.ru/photo/25e89962-850c-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо с критикой действий министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента РФ Сергея Глазьева. Банк России просит сдерживать информационную активность экономиста.

Поводом для обращения стало заявление Глазьева, в котором он обвинил ЦБ в мартовском падении рубля. Кроме того, министр ЕЭК призвал ввести налог на операции с иностранными валютами в целях борьбы со спекулянтами, сообщает «Интерфакс».

Регулятор счёл, что слова Глазьева «несут репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин 9 октября 2019 года уволил Сергея Глазьева с поста помощника президента РФ. Во время работы в качестве советника экономист прославился докладами руководителю государства. Он жёстко критиковал действия кабмина и Банка России. Например, призывал Минфин и ЦБ отказаться от инвестирования средств национальных резервов в доллары и евро.